Fotoğraf çekiminde ki ilginç detay! Ronaldo ve Messi...

Dünya futbolunun en önemli iki yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, ünlü bir markanın fotoğraf çekiminde bir araya geldi.

LİONEL MESSİ VE CRİSTİANO RONALDO BİRLİKTE POZ VERDİ

Objektiflere birlikte poz veren iki süper yıldız bir satranç masasının başındaydı.

Satranç tahtasında taşların bulunduğu pozisyon ise dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında iki satranç efsanesi olan Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın berabere kalıp yenişemediği maçtan alındığı anlaşıldı.

Ayrıca bu fotoğraf çekimi son zamanlarda kötü günler geçiren Cristiano Ronaldo için ezeli rakibi Lionel Messi'nin bir destek mesajı olarak yorumlandı.

Cristiano Ronaldo ise son röportajında Lionel Messi için büyücü benzetmesi yaparak saygı göstermişti.

Star Gazetesi