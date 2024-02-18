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Spor

Reklam panosu krizi çıktı! Trendyol 1. Lig'de ilginç anlar yaşandı

Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor ile Boluspor maçının ardından basın toplantısında reklam panosu kısa süreli krize sebep oldu.

IHA18 Şubat 2024 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Reklam panosu krizi çıktı! Trendyol 1. Lig'de ilginç anlar yaşandı
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Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor ile Boluspor arasında oynanan müsabakanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın basın toplantısında arka planda bulunan Süper Lig panosu yerine 1. Lig panosunun değişimi gerçekleşirken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görevliler, bir türlü sabitlenemeyen panoyu elleriyle tutmak zorunda kaldı.

Müsabaka, İstanbulspor'un kullandığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın toplantıya başlayacağı anda basın toplantısının yapıldığı alanda Süper Lig'e ait reklam panosunun yerine Trendyol 1. Lig'in reklam panosu konulmak istendi. Ancak pano sabitlenemeyince Koşukavak, duruma kısa süreli tepki gösterdi. Bunun üzerine görevliler aceleyle panoyu arka alana sabitledi. Koşukavak'ın tam toplantıya başlayacağı anda panonun tekrar düşmesi sonucu görevliler tekrar olaya müdahale ederek panoyu elleriyle tutup sabitledi.

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