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Spor

Rekor bedel! Bertuğ Yıldırım Rennes yolunda

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Atakaş Hatayspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Genç yıldız Bertuğ Yıldırım rekor bedelle Fransa'nın yolunu tuttu. İşte detaylar...

29 Ağustos 2023 Salı 10:08 - Güncelleme:
Rekor bedel! Bertuğ Yıldırım Rennes yolunda
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" lakabını taktığı ve geçtiğimiz ay sözleşmesini yenilediği Bertuğ Yıldırım, Fransa Ligi'ne transfer oluyor. Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in, genç golcüyü kadrosuna katmak için bordo-beyazlılarla anlaştığı belirtildi.

Bu transferden Hatayspor'un 5 Milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edeceği öğrenilirken, 21 yaşındaki oyuncunun bu hafta içerisinde Fransa'ya gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Sarıyerspor'dan Hatayspor'a transfer olan Bertuğ, sözleşmesini geçtiğimiz aylarda yenilemişti. Bertuğ Yıldırım, Hatayspor ile çıktığı 37 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist kaydetti.

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