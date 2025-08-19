İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,892
  • EURO
    47,7086
  • ALTIN
    4361.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rekor bedelle gidiyor! Ve İstanbul'a hoş geldin Uğurcan Çakır
Spor

Rekor bedelle gidiyor! Ve İstanbul'a hoş geldin Uğurcan Çakır

Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini koruyan Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli kaleci için Süper Lig devi rekor bedeli gözden çıkardı. Bordo-mavili yönetim ise henüz kararını vermedi. İşte Uğurcan Çakır haberinin detayları...

Emre Sarı19 Ağustos 2025 Salı 20:15 - Güncelleme:
Rekor bedelle gidiyor! Ve İstanbul'a hoş geldin Uğurcan Çakır
ABONE OL

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için transfer iddiaları bir türlü bitmiyor. Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan milli kaleci için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili yönetim oyuncu ile sözleşme uzatmak istiyor. Ancak Uğurcan Çakır kararını vermiş değil. Tecrübeli file bekçisi için Süper Lig devlerinin ilgisi de sürüyor. Uğurcan için ayrıca Avrupa'dan da ilgi devam ediyor.

FENERBAHÇE UĞURCAN ÇAKIR'DAN VAZGEÇMİYOR

Daha önce Fenerbahçe transferi iptal olan Uğurcan Çakır için sarı-lacivertli ekip yeniden devreye girdi. Trabzonspor yönetimi ise hala oyuncuyu satmak istemiyor. Ancak Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır için 22 milyon Euro ve bir oyuncu karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin ise bu teklife vereceği yanıt merak ediliyor. 29 yaşındaki kaleci ise Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Tarafların yakın zamanda tekrar görüşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 43 karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 52 gol görürken, 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı. Milli kaleci bu sezon ise 2 maçta da kalesini gole kapattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da trafik terörü... Otoyolda tehlikeli gerginlik!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.