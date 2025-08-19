Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için transfer iddiaları bir türlü bitmiyor. Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan milli kaleci için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili yönetim oyuncu ile sözleşme uzatmak istiyor. Ancak Uğurcan Çakır kararını vermiş değil. Tecrübeli file bekçisi için Süper Lig devlerinin ilgisi de sürüyor. Uğurcan için ayrıca Avrupa'dan da ilgi devam ediyor.

FENERBAHÇE UĞURCAN ÇAKIR'DAN VAZGEÇMİYOR

Daha önce Fenerbahçe transferi iptal olan Uğurcan Çakır için sarı-lacivertli ekip yeniden devreye girdi. Trabzonspor yönetimi ise hala oyuncuyu satmak istemiyor. Ancak Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır için 22 milyon Euro ve bir oyuncu karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin ise bu teklife vereceği yanıt merak ediliyor. 29 yaşındaki kaleci ise Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Tarafların yakın zamanda tekrar görüşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 43 karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 52 gol görürken, 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı. Milli kaleci bu sezon ise 2 maçta da kalesini gole kapattı.