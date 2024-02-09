Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi.

Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın transferini açıkladığı Arnavut oyuncu Ernest Muci, saat 17.20 sularında İstanbul'a geldi.

TARİHE GEÇTİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci için ödenen bonservis ücreti belli oldu. Ernest Muci, 10 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

Yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir." denildi.

Beşiktaş, Rodrigo Tabata transferi için Gaziantepspor'a 8.5 milyon euro ödemişti.