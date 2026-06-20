Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Bola'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Benfica'nın santrforu Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın Yunan golcü için teklifini 40 milyon Euro'ya yükselteceği ifade edildi.

Benfica'nın yıldız oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı ancak taraflar arasında temasların sürdüğü aktarıldı. Portekiz ekibinin Pavlidis için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis beklentisi bulunduğu ifade edilirken, Beşiktaş'ın hazırladığı yeni teklifin bu rakama oldukça yaklaştığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 53 maçta Benfica forma giyen Pavlidis, bu müsabakalarda 30 gol atıp 6 da asist yaptı.