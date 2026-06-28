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Spor

Rekor bonservisle ayrılabilir! İtalyan ekibinden Davinson Sanchez hamlesi

Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Davinson Sanchez İtalyan ekibinin radarına girdi. Trevoh Chalobah'tan istediği istediği sonucu alamayan İtalyan temsilcisi Davinson Sanchez'e yoğunlaştı. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray tarihinin en pahalı 2. transfer satışı olacak. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ28 Haziran 2026 Pazar 13:12 - Güncelleme:
Rekor bonservisle ayrılabilir! İtalyan ekibinden Davinson Sanchez hamlesi
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Yaklaşık 3 yıldır Galatasaray'da top koşturan Davinson Sanchez'in sarı-kırmızılılardan ayrılığı gündemde. Diego Carlos'u Fenerbahçe'ye gönderen Como, Kolombiyalı stoperi radarında tutuyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Como, stoper transferi için bastırıyor. Önceliği Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah'a veren İtalyan ekibi, Londra temsilcisinin talebiyle geri adım attı.

Como, Chalobah için Chelsea'ye 25+2 milyon Euro teklif ederken, İngiliz temsilcisinin talebi 30+5 milyon Euro oldu.

CHALOBAH İPTAL, ROTA DAVINSON SANCHEZ

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre bu gelişmenin ardından Como daha uygun maliyetli alternatiflere rotasını kırdı. Bu bağlamda kıskaca alınan isim ise Davinson Sanchez oldu.

GALATASARAY 18 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin detayında Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in bonservisini 18 milyon Euro olarak belirlediğinden bahsedildi.

Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılıların tarihine en pahalı 2. transfer satışı olarak geçecek.

REKOR SACHA BOEY'DA

Bu alanda rekor 30 milyon Euro ile Sacha Boey'a ait. Fransız sağ beki 16 milyon Euro ile Badou Ndiaye takip ediyor.

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