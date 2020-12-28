Rekor kırılan maçta Dallas Mavericks'ten, Clippers'a 51 sayı fark

NBA'e 10 maçla devam edildi. Mavericks, Clippers deplasmanında 124-73 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısında elde ettiği 77-27'lik skorla tarihe geçti. İlk yarıyı 50 sayı farkla önde bitiren Mavericks, en farklı devre skoruna imza atarak NBA rekoru kırdı.
Sezonun ilk galibiyetini alan Mavericks'te Luka Doncic 24, Josh Richardson 21, Tim Hardaway Jr 18 sayı kaydetti.
Kawhi Leonard'ın forma giymediği karşılaşmada sezonun ilk yenilgisini yaşayan Clippers'ta Paul George 15, Serge Ibaka 13 sayı üretti.
- Milli basketbolcuların maçında gülen taraf Cavaliers
Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın yer aldığı Philadelphia 76ers'ı 118-94 yendi.
Üçte üç yapan Cavaliers'ta Andre Drummond 24, Collin Sexton 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 dakika 46 saniye süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.
İlk mağlubiyetini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tobias Harris 16, Ben Simmons 15 sayı buldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 16 dakika 40 saniye sahada kaldığı müsabakada 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 73-124
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-104
Washington Wizards-Orlando Magic: 113-120
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 98-95
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 118-94
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 130-110
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 128-129
Indiana Pacers-Boston Celtics: 108-107
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 100-116
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 127-91