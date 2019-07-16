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Rekor kırıp ayrılacak

Sarı-Lacivertli starı transfer etmeye kararlı olan Napoli 16 milyon euroya kadar çıktı. Bonuslarla 18 milyon euroyu bulacak transfer gerçekleşirse, Kanarya en yüksek satışına imza atmış olacak.

  • Star Spor
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KANARYA transferde hem aldığı oyuncularla konuşulurken, satacağı isimlerle de ses getirecek... Fenerbahçe’nin önceki sezon kadrosuna kattığı Eljif Elmas, kulüp tarihine rekorla adını yazdırmak üzere. İtalyan ekibi Napoli’nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldız için şu anda İtalyanlar’ın 16 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

SOW 16 MİLYON €’YA SATILMIŞTI

Ayrıca bonusların da katılımı ile Eljif’in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferin olumlu şekilde neticelenmesi durumunda Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekoru kırılacak. Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow’dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012’de Al Ahli’ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

ELJİF’İN MALİYETİ 180 BİN EURO

Sow’u Lille’den 10 milyon euroya alan Kanarya’nın kârı ise bu oyuncudan 6 milyon euroyu buldu. Fener, Eljif’i Rabotnicki’den 180 bin euroya satın almıştı. Kanarya’nın en pahalı transferinden kârı ise 17 milyon 820 bin euroyu bulacak. Fenerbahçe tarihinin diğer önemli transfer gelirleri 15 milyon 600 bin euroya Elvir Baliç, 12.5 milyon euro ile Kjaer ve 12.4 milyon euro ile Okocha’dan elde edildi.

Hainin son anları güvenlik kamerasında

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