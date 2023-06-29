Spor Toto Süper Lig'in 2022/2023 sezonu öncesi Fenerbahçe, teknik direktör olarak Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ismini açıklamıştı.

Jesus yönetiminde sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından düşüş yaşadı. Portekizli teknik adamın adı sık sık Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılmaya başlanmıştı.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden Record, Portekizli deneyimli teknik adamın yeni takımını duyurdu. Deneyimli teknik adamın Suudi Arabistan Milli Takımı için Suudi Arabistan Futbol Federayonu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Gazetenin yayınladığı haberde; "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan bir heyet, görüşmeler yapmak üzere Lizbon'a geldi.

Taraflar arasında anlaşma % 90 tamamlandı. Sadece Portekizli çalıştırıcının sözleşmede yer almasını istediği iki talebi eksik" ifadelerine yer verildi. Anlaşmanın yakın zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor. 68 yaşındaki teknik adam daha önce Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'i çalıştırmıştı.

TARİHE GEÇEN MAAŞ

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü olmaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı yıllık 10 milyon Euro ücret alacak.

Bu rakam, tüm milli takımlar teknik direktörleri arasındaki en yüksek rakam olacak. Şu anda dünyada, milli takımlar teknik direktörleri arasında en yüksek maaşı alan isim Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick. Alman çalıştırıcı yıllık 6.5 milyon Euro kazanıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise 11 milyon Euro kazanıyor.

TÜM DÜNYADAKİ EN YÜKSEK 10. MAAŞ

Jesus'un Suudi Arabistan'dan alacağı ücret, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan Inter'in teknik dierektörü Simeno Inzaghi'nin aldığı maaşa çok yakın. Portekizli çalıştırıcı tüm dünyada ise en yüksek maaş alan 10. teknik direktör olacak.