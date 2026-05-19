  Rekor mu, siftah mı? Emery ile Schuster karşı karşıya...
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik adamlarından Unai Emery rekor peşinde koşarken, Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster ise kariyerindeki ilk Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

AA19 Mayıs 2026 Salı 11:37 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın oynanacak Aston Villa-Freiburg maçı rekor kırmak isteyen teknik direktör Unai Emery ile "siftah yapmanın" hayalini kuran Julian Schuster'i karşı karşıya getirecek.

Dev final, saha kenarında taktik savaşı verecek iki teknik direktörün kariyer yolculukları açısından da büyük önem taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olarak rekoru elinde bulunduran Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery aynı kupayı bir kez daha kazanarak rekorunu erişilemez hale getirmeyi planlarken, teknik adamlık kariyerinin ilk senesinde büyük bir başarıya imza atan Schuster de kupayı kazanarak kulüp tarihine geçmenin hesaplarını yapıyor.

EMERY REKORA GİDİYOR

Aston Villa'yı Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına sokarak rüştünü bir kez daha ispatlayan İspanyol teknik adam Unai Emery, Avrupa ligi dendiğinde akla gelen ilk isimlerin başında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez final oynayan Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da üst üste 3 sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırdı. 2021'de de İspanyol ekibi Villarreal'le kupayı kazanarak 4 kez mutlu sona ulaşan 54 yaşındaki teknik adam, 2019'da ise Arsenal'le finalde kaybetti.

Aston Villa ile bu organizasyondaki 6. finaline çıkacak olan tecrübeli teknik adam, Aston Villa'ya 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazandırarak kulüp tarihine geçmeyi hedefliyor.

SCHUSTER "SİFTAH" YAPABİLİR

2018'de eski takımı Freiburg'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan, sonrasında kulüpteki çeşitli vazifelerin ardından 2024 yazında Christian Streich'in 12 yıllık dönemi sonrası 2024'te koltuğu devralan Schuster, mütevazı bütçeli Freiburg'a tarihinin ilk majör Avrupa finalini oynatma gururunu yaşatıyor.

Genç teknik adam, turnuvanın en tecrübeli ismine karşı sahadan zaferle ayrılması halinde Freiburg tarihinin ilk büyük kupasını kazandıracak ve Avrupa'da rüya gibi geçen sezonu taçlandıracak.

Bu zafer aynı zamanda 41 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki ilk kupa olacak.

44 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne kadar 44 farklı teknik direktör kazandı.

Emery 4 kupayla zirvenin sahibi olurken, İspanyol teknik adamı Juventus (2) ve İnter Milan'ı zafere taşıyarak 3 kez kupayı kaldıran İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni takip etti.

Diego Simeone, Jose Mourinho, Rafael Benitez, Juande Ramos, Luis Molowny ise 2'şer kez şampiyonluk yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktörlerin listesi şöyle:

Teknik DirektörKazandığı TakımKupa sayısı
Unai EmerySevilla (3), Villarreal4
Giovanni TrapattoniJuventus (2), İnter3
Diego SimeoneAtletico Madrid2
Jose MourinhoPorto, M. United2
Rafael BenitezValencia, Chelsea2
Juande RamosSevilla2
Luis MolownyReal Madrid2
Ange PostecoglouTottenham1
G. Piero GasperiniAtalanta1
J. Luis MendilibarSevilla1
Oliver GlasnerEintracht Frankfurt1
Julen LopeteguiSevilla1
Maurizio SarriChelsea1
Andre Villas-BoasPorto1
Quique S. FloresSevilla1
Mircea LucescuShakhtar Donetsk1
Dick AdvocaatZenit1
Valeriy GazzaevCSKA Moskova1
Bert van MarwijkFeyenoord1
Gerard HoullierLiverpool1
Fatih TerimGalatasaray1
Alberto MalesaniParma1
Luigi Simoniİnter Milan1
Huub StevensSchalke 041
Klaus AugenthalerBayern Münih1
Nevio ScalaParma1
Gianpiero Mariniİnter Milan1
Louis van GaalAjax1
Dino ZoffJuventus1
Ottavio BianchiNapoli1
Erich RibbeckBayer Leverkusen1
Gunder BengtssonGöteborg1
Keith BurkinshawTottenham1
Paul Van HimstAnderlecht1
Sven-Göran ErikssonGöteborg1
Bobby RobsonIpswich Town1
Friedel RauschEintracht Frankfurt1
Udo LattekB.Mönchengladbach1
Kees RijversPSV Eindhoven1
Bob PaisleyLiverpool1
Hennes WeisweilerB.Mönchengladbach1
Wiel CoerverFeyenoord1
Bill ShanklyLiverpool1
Bill NicholsonTottenham1

