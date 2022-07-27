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Spor

Rekor rakam! Arda Güler'e 5 dünya devi resmen talip oldu

Arda Güler için bir Avrupa devi daha devreye girdi. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla tüm ilgiyi üzerine çeken Arda Güler için Liverpool, Arsenal, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un yanı sıra son olarak Manchester City'nin devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:54 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler için Liverpool, Arsenal, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından Premier Lig devi Manchester City devreye girdi. İngiliz ekibinin Arda Güler'e talip olduğu ve 17 yaşındaki genç oyuncu ile yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

ARDA GÜLER'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Adı daha önceden Liverpool, Arsenal, Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile gündeme gelen Arda Güler için son olarak Manchester City, harekete geçti. İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin genç yıldızı ile yakından ilgileniyor.

3 POZİSYONDA DA OYNAYABİLİYOR

Haberde, Arda Güler'in 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarının hepsinde oynayabildiği ve 30 milyon euroluk serbest kalma maddesinin Avrupa devlerinin dikkatini çektiği belirtildi.

Öte yandan genç yıldızın transferinin 30 milyon euro ile gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe tarihinin en pahalı transfer satışı olacak.

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ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 373 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç yıldız aldığı bu kısa sürede 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunmayı başardı.

Star Gazetesi

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