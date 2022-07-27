Rekor rakam! Arda Güler'e 5 dünya devi resmen talip oldu

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler için Liverpool, Arsenal, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından Premier Lig devi Manchester City devreye girdi. İngiliz ekibinin Arda Güler'e talip olduğu ve 17 yaşındaki genç oyuncu ile yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

ARDA GÜLER'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Adı daha önceden Liverpool, Arsenal, Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile gündeme gelen Arda Güler için son olarak Manchester City, harekete geçti. İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin genç yıldızı ile yakından ilgileniyor.

3 POZİSYONDA DA OYNAYABİLİYOR

Haberde, Arda Güler'in 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarının hepsinde oynayabildiği ve 30 milyon euroluk serbest kalma maddesinin Avrupa devlerinin dikkatini çektiği belirtildi.

Öte yandan genç yıldızın transferinin 30 milyon euro ile gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe tarihinin en pahalı transfer satışı olacak.

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ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 373 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç yıldız aldığı bu kısa sürede 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunmayı başardı.