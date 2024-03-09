Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Rakibini 6-2 ile geçen Sarı-Kırmızılılar'da Fernando Muslera da özel bir gün yaşadı.

400. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın 2011'in yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Fernando Muslera, önemli bir aşamayı geride bıraktı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 400. maçına çıktı.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla ilk maçına 11 Eylül 2011'de o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi deplasmanında çıkmıştı. Galatasaray, o karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla mağlup ayrılmıştı.

LİG TARİHİNE BİR İLK

Fernando Muslera, 400. maçına çıkarak lig tarihinde de bir ilke imza attı. Muslera, lig tarihinde bu maç sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu olmayı başardı.