Icardi, düşen performansı ve Arjantin'e gitmesi nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Tangocu, 10. dakikada atarak 'ben buradayım' dedi. Oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, dün rahat kazandı.

Jakobs'un 23'te sakatlanarak yerini Berkan Kutlu'ya bırakması tedirginlik oluşturdu. Berkan'ın da 39'da sarı kart görmesi iyice bu endişeleri artırsa da korkulan olmadı. Sağ ve sol bek pozisyonlarında asıl mevkiisi farklı olan iki oyuncu oynasa da G.Saray buna alışık bir şekilde sahadaydı.

Akdeniz temsilcisi, zaman zaman pozisyon üretse de Cim-Bom'un üzerine gelemedi. Mertens'in ve Sallai'nin net pozisyonlarında geçit vermeyen Kenan Piric, 52'de yine Icardi'den golü yedi. 78'de oyuna giren Osimhen, 80'de ofsayta takılsa da acısını 90+2'deki röveşatasıyla çıkarttı.

ELFSBORG MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanarak yerini Berkan Kutlu'ya bırakan Ismail Jakobs, Elfsborg maçında forma giyemeyecek.

MAURO TARİHE GEÇTI

Dün 2 kez gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 50 gole en hızlı ulaşan ikinci yabancı futbolcu oldu. Arjantinli yıldız, 64 karşılaşmada 51 gol atarak Gheorge Hagi'nin ardında yer aldı. Icardi, sarı kırmızılı forma ile 60 gole ulaşarak kulüp tarihinin en çok gol atan 10. oyuncusu oldu.

TÜM STAD ALKIŞLADI

Müsabakanın 78. dakikasında oyuna giren Victor Osimhen, 80'de atsa da ofsayta takıldı. Nijeryalı süper star, mücadelesinin karşılığını 90+2'de aldı. Attığı röveşata golüyle stadyumdaki tüm taraftarların alkışını topladı.

O ÖZEL BİRİSİ

Bu sezon G.Saray formasıyla ligde bir maçta en fazla ikili mücadele kazanan (13/19) oyuncu olan Roland Sallai, performansıyla büyüledi. Maçın ardından Osimhen'in golüne de değinerek şunları söyledi: "Osimhen'in golü inanılmaz. Bu adamın özel birisi olduğunu anladık. Avrupa listesinde olmadığım için üzgünüm. Sonraki turda ben de onlara katılacağım."

AVRUPA'DA KUPA İSTEDİM

Dün 51. yaş gününü kutlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Mutluyum tabii ki doğum günüm muhteşem bir maça denk geldi. 3 gol 3 puan. Deplasmanda kazanma rekorunu kırdık. Gol yemedik.

Birçok sevineceğim şey var ama en önemlisi oyuncularımın istekli olmaları. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Hepsi çok önemli oyunular. İnsanlıklarıyla çok etkileyiciler. Galatasaray formasını onların üstünde görmek bana gurur veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Öğlen pasta kestiler bana.

2000'de Galatasaray iki kupa kazandı Avrupa'da. Yeniden bunu hedefliyoruz. Doğum günü hediyesi olarak bu maçı istedim, Lig ve Avrupa'da da kupa istedim. Icardi tartışılmaz. Gol atmasa da çok önemli. Osimhen'i kısa bir süre kullandık, golü sayılmasaydı üzülürdüm. Avrupa'da ligimizi gösterecek bir gol oldu.