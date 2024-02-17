Beşiktaş'ta yüzleri gülümseten tek isim olan Semih Kılıçsoy sezon sonu yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetimin ise Semih için şu anda 50 milyon avroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

REKOR KIRACAK

Avrupa devlerinden birine transfer olması beklenen, şimdiden Borussia Dortmund ve Tottenham'ın talip olduğu 18 yaşındaki oyuncu rekorları altüst etmeye hazırlanıyor.

ABDÜLKADİR ÖRNEĞİ

Siyah beyazlı yönetim, genç oyuncu için Avrupa'dan gelen ilgiyi sezon sonunda değerlendirme kararı aldı. Sebebi ise Abdülkadir Ömür örneği... Geçtiğimiz günlerde Hull City'ye 2,5 milyon avroya transfer olan milli oyuncuya iki sezon önce Manchester City'den gelen 23 milyon avroluk teklif "erken" olması gerekçesiyle reddedilmişti.

ASTRONOMİK BONSERVİS!



Semih Kılıçsoy için şimdiden Borussia Dortmund ve Tottenham Hotspur'un ilgisi olduğu biliniyor. Genç oyuncu EURO 2024'te forma giyip başarılı olursa bonservis bedeli astronomik boyutlara ulaşabilir.

50 MİLYON EURO

Siyah beyazlı yönetimin ise Semih için şu anda 50 milyon avroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Öte yandan yıldız oyuncunun kendisini geliştirmek için diksiyon ve medya eğitiminin yanı sıra özel öğretmen eşliğinde İngilizce dersi aldığı öğrenildi.

ARDA TURAN'I GEÇECEK

Süper Lig'den Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olma rekoru 23 milyon avro ile Cenk Tosun'a ait. Semih Kılıçsoy yönetimin belirlediği bonservis bedeline yaklaşsa bile Atletico Madrid'den 41 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ı da geçmiş olacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy 8 gol attı ve 1 asist yaptı.