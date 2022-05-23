Rekorları alt üst etti! Rıdvan Dilmen, ''Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli ismi olacak'' demişti

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Emre Belözoğlu için söyledikleri yeniden gündem oldu. Rıdvan Dilmen, genç teknik adam için, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli hocalarından biri olacak." demişti.

RIDVAN DİLMEN, ÖVGÜ DOLU SÖZLERDE BULUNMUŞTU

Belözoğlu'nun son 20 yılın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Rıdvan Dilmen genç hocanın teknik direktörlüğü konusunda ise, "Fenerbahçe'deki kısa serüvenini ve Başakşehir'deki durumunu da başarılı görüyorum." demişti.

RIDVAN DİLMEN: TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İSMİ OLACAK

Belözoğlu'nun geleceği ile ilgili de konuşan Rıdvan Dilmen, "Göreceksiniz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli hocalarından biri olacak ve uluslararası teknik direktör adayıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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EMRE BELÖZOĞLU, BAŞAKŞEHİR'İ İPTEN ALDI

Belözoğlu, sezonun 8. haftasında başına geçtiği Başakşehir'i alt sıralardan alarak 4. sıraya kadar yükseltti ve Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Genç teknik adam, turuncu-lacivertliler ile çıktığı 31 resmi maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.