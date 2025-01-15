İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5041
  • EURO
    36,6221
  • ALTIN
    3053.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rekorların kırıldığı maçta kazanan Real Madrid
Spor

Rekorların kırıldığı maçta kazanan Real Madrid

THY EuroLeague'in 21. haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk eden İspanya temsilcisi Real Madrid, rekorların kırıldığı maçta rakibini 116-113'lük skorla mağlup etti.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 01:46 - Güncelleme:
Rekorların kırıldığı maçta kazanan Real Madrid
ABONE OL

THY EuroLeague'in 21. haftasında Real Madrid, evinde Maccabi Tel Aviv'i 116-113 mağlup etti.

229 sayı ile EuroLeague tarihinde uzatmalar olmadan en fazla sayı atılan maç oynandı.

Öte yandan İlk yarısında 120 sayı kaydedilen maç, EuroLeague tarihinde bir devrede atılan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Real Madrid, ligdeki 21. maçında 12. kez sahadan galip ayrıldı. Üst üste altıncı kez kazanan İspanyol devi, çift maç haftasının ikinci ayağında Olympiakos'u konuk edecek.

Ligdeki 21. maçında 16. yenilgisini alan Maccabi Tel Aviv ise Paris Basketball ile karşılaşacak.

Madrid'de Facundo Campazzo 31 sayı 5 ribaund 8 asist, Mario Hezonja 25 sayı, Dzanan Musa 20 sayı, Sergio Llull ve Eli Ndiaye 9 sayı, Andres Feliz 8 sayıyla oynarken,

Maccabi'de ise Rokas Jokubaitis 20 sayı 7 ribaund 7 asist, Jaylen Hoard 19 sayı, Roman Sorkin 17 sayı, Tamir Blatt 14 sayı 8 asist, Levi Randolph 14 sayı, Jasiel Rivero 12 sayı ile mücadele etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.