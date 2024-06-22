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Spor

Rekorlarını elinden almıştı! Arda Güler ile Ronaldo karşı karşıya geliyor

Bu akşam Dortmund Arena'da Portekiz ile A Milli Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Kısa sürede Cristiano Ronaldo'nun birçok rekorunu kıran genç yıldız Arda Güler ise dev karşılaşma öncesi İspanya basınında gündem oldu. İşte detaylar...

22 Haziran 2024 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
Rekorlarını elinden almıştı! Arda Güler ile Ronaldo karşı karşıya geliyor
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EURO 2024'te A Milli Takımımız, F Grubu'nda mücadelesini sürdürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmak isteyen Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.

GÜNDEM ARDA GÜLER!

F Grubu'ndaki ilk maçta Gürcistan ağlarına muhteşem bir gol atan Arda Güler ise kritik maç öncesi adından söz ettirmeye devam ediyor.

CRISTIANO RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, Gürcistan maçında attığı gol ile tarihe geçmişti. Genç yetenek, (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

İSPANYOL BASININA DAMGA VURDU

Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maç öncesi İspanyol basını Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

"RONALDO'YA MEYDAN OKUYOR"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, manşetine Arda Güler'i taşıdı. Türkiye ile Portekiz'in EURO 2024'te oynayacağı maça ithafen "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor." ifadelerine yer verildi.

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