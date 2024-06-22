EURO 2024'te A Milli Takımımız, F Grubu'nda mücadelesini sürdürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmak isteyen Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.

GÜNDEM ARDA GÜLER!

F Grubu'ndaki ilk maçta Gürcistan ağlarına muhteşem bir gol atan Arda Güler ise kritik maç öncesi adından söz ettirmeye devam ediyor.

CRISTIANO RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, Gürcistan maçında attığı gol ile tarihe geçmişti. Genç yetenek, (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

İSPANYOL BASININA DAMGA VURDU

Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maç öncesi İspanyol basını Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

"RONALDO'YA MEYDAN OKUYOR"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, manşetine Arda Güler'i taşıdı. Türkiye ile Portekiz'in EURO 2024'te oynayacağı maça ithafen "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor." ifadelerine yer verildi.