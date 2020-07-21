Rekorların kırıldığı gecede kazanan Juventus

21 Temmuz 2020 Salı 00:51 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 00:52

Juventus, Serie A'nın 34. haftasında evinde konuk ettiği Lazio'yu 2-1'lik skorla devirdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçın 51. dakikasında penaltı kazanan Juventus'ta Cristiano Ronaldo topun başına geçti. Penaltıyı gole çeviren Portekizli yıldız takımını 1-0 öne geçirdi.

54. dakikada Ronaldo yeniden sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Attığı gollerle Serie A'da bu sezon 30 golü bulan deneyimli isim, futbol tarihinde Premier Lig, La Liga ve Serie A'da 50+ gol barajını aşan ilk futbolcu olmayı da başardı.

KARİYER REKORU KIRDI



83'te bir penaltı kararı da Lazio için geldi, Ciro Immobile farkı bire indirdi. Immobile de Ronaldo gibi bu sezon ligdeki 30. golünü attı ve kariyer rekorunu kırdı.

Bu golle maçın da sonucu belirlendi ve ligde son 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında kritik kayıplar yaşayan zirvenin sahibi Juventus, Lazio'yu 2-1 yenerek puanını 80'e yükseltti. Lazio ise 69 puanla dördüncü sırada kaldı.

Juventus, bu galibiyetle ligin bitimine 4 hafta kala ikinci sıradaki Inter ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarttı.