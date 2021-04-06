Rekortmen şampiyon Daniyar Ismayılov'un gözü olimpiyat altınında

Olimpiyatlarda altın madalya hedeflediğini söyleyen İsmayılov,"Küçük bir sakatlık geçirdik. 1-1.5 ay tedavi sürecim oldu. Burada Avrupa Şampiyonu oldum. Çok şükür olimpiyat kotasını da hak ettik. Olimpiyatlarda daha iyi derece olacak. Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz inşallah" diye konuştu.
Milliler, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4'üncü günün sonunda 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.
Şampiyonanın 5'inci gününde ise iki milli sporcu mücadele edecek. 71 kiloda Berfin Altun, 81 kiloda ise Celil Erdoğdu altın madalya için podyuma çıkacak.