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  • Rekortmen şampiyon Daniyar Ismayılov'un gözü olimpiyat altınında
Spor

Rekortmen şampiyon Daniyar Ismayılov'un gözü olimpiyat altınında

Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda iki altın madalya kazanan milli halterci Daniyar Ismayılov, Avrupa Şampiyonu olduğu ve olimpiyat kotası aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

DHA06 Nisan 2021 Salı 23:09 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 23:09
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Olimpiyatlarda altın madalya hedeflediğini söyleyen İsmayılov,"Küçük bir sakatlık geçirdik. 1-1.5 ay tedavi sürecim oldu. Burada Avrupa Şampiyonu oldum. Çok şükür olimpiyat kotasını da hak ettik. Olimpiyatlarda daha iyi derece olacak. Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz inşallah" diye konuştu.

4 GÜNÜN SONUNDA 12'NCİ MADALYA

Milliler, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4'üncü günün sonunda 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 5'inci gününde ise iki milli sporcu mücadele edecek. 71 kiloda Berfin Altun, 81 kiloda ise Celil Erdoğdu altın madalya için podyuma çıkacak.

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