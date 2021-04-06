Rekortmen şampiyon Daniyar Ismayılov'un gözü olimpiyat altınında

DHA 06 Nisan 2021 Salı 23:09 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 23:09

Olimpiyatlarda altın madalya hedeflediğini söyleyen İsmayılov,"Küçük bir sakatlık geçirdik. 1-1.5 ay tedavi sürecim oldu. Burada Avrupa Şampiyonu oldum. Çok şükür olimpiyat kotasını da hak ettik. Olimpiyatlarda daha iyi derece olacak. Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz inşallah" diye konuştu.

4 GÜNÜN SONUNDA 12'NCİ MADALYA

Milliler, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4'üncü günün sonunda 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 5'inci gününde ise iki milli sporcu mücadele edecek. 71 kiloda Berfin Altun, 81 kiloda ise Celil Erdoğdu altın madalya için podyuma çıkacak.