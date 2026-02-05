İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,542
  • EURO
    51,4114
  • ALTIN
    6722.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Renato Nhaga: Elimden gelenin en iyisini yapacağım
Spor

Renato Nhaga: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, 'Elimden gelenin en iyisini yapacağım' dedi.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Renato Nhaga: Elimden gelenin en iyisini yapacağım
ABONE OL

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenini ardından Gine asıllı oyuncu, Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Nhaga, "Burada ilk imzamı attığım için, bu büyük projenin parçası olduğum için çok mutluyum ve çok hevesliyim. Şu anda ilk hedefim maçtan maça elimden gelenin en iyisini yaparak takımın kazanmasına yardımcı olmak. Gelecekte ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"GALATASARAY'A UZUN YILLAR HİZMET EDECEK"

Başkan Dursun Aydın Özbek ise, "Kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah Galatasaray'da güzel günleri olacak genç bir oyuncu uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Dolayısıyla bugün Galatasaray'da ilk günü, inşallah hem sezon sonunda hem de ondan sonraki zamanlarda Galatasaray büyük fayda üretmesini diliyorum ve kendisine bol şans diliyorum" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.