Renato Nhaga: Geldiğimden beri evimde gibi hissediyorum

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın futbolcusu Renato Nhaga, büyük bir kulüpte forma giydiğini ve adım adım kendisini geliştirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Gine-Bissaulu futbolcu, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mücadelede sarı-kırmızılı takımın üçüncü ve son golünü atan Nhaga, "Ligde ilk golümü atıp galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Taraftarın desteğini hissediyorum. Onlar sayesinde çok daha motive oluyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Gol sevincini Mario Lemina ile yaşamasına ilişkin soruyu yanıtlayan 18 yaşındaki futbolcu, "Çok sevdiğim bir oyuncunun dansını ona göstermiştim. O da 'Gol attığın bir gün dans ederiz.' demişti. Bugüne kısmetmiş." dedi.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Renato Nhaga, "Ancak şuna çok şaşırdım; gerçekten bir aile hissi var. İçeride çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bunu hiç beklemiyordum. Geldiğimden beri kendimi bu ailenin bir parçası olarak evimdeki gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı ekipte çok kaliteli oyuncuların bulunduğunu kaydeden Nhaga, "Onlardan çok şey öğreniyorum, dinlemeyi de seviyorum. İlkay Gündoğan'dan çok şey öğreniyorum. Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum." diye görüş belirtti.