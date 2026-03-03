İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9651
  • EURO
    51,1385
  • ALTIN
    7212.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Renato Nhaga: Herkes beni çok destekliyor
Spor

Renato Nhaga: Herkes beni çok destekliyor

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ikinci golünü atan Renato Nhaga, ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 23:26 - Güncelleme:
Renato Nhaga: Herkes beni çok destekliyor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası A grubunda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın 2. golünü atan Renato Nhaga maç sonu açıklamalarda bulundu.

İlk golü hakkında Renato Nhaga: "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor. Kulübüme geldiğimden beri herkes beni çok destekliyor." dedi.

Gelecek maçlar için Nhaga: "Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.