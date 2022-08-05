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Spor

Renato Sanches PSG'de

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Lille'den Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kadrosuna kattı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 10:45 - Güncelleme:
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PSG Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferin mali detayları açıklanmasa da Fransa basınında PSG'nin Sanches için yaklaşık 15 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Sanches, 2016'da 35 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Portekizli milli futbolcu, 2019'da ise 25 milyon avro karşılığında Lille'in yolunu tutmuştu.

Birer kez Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı Lille'de üç sezon boyunca 90 maça çıkan Sanches, 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

  • Paris Saint-Germain
  • Renato Sanches

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