Renato Veiga: Ronaldo'nun özür dilemesine gerek yok

Portekizli savunmacı Renato Veiga, İrlanda maçında penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İrlanda karşısında oynanan ve Portekiz'in 1-0 kazandığı maçta Ronaldo, kullandığı penaltıda İrlanda kalecisi Caoimhin Kelleher'e takılmıştı. Topu kalenin ortasına gönderen yıldız futbolcunun vuruşunu Kelleher ayaklarıyla uzaklaştırmıştı.

"ÖZÜR DİLEMESİNE GEREK YOK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Veiga, takım kaptanına sahip çıktı:

"Cristiano'nun özür dilemesine gerek yok. Portekiz ve Portekiz futbolu için yaptıkları, hâlâ yapmaya devam ettikleri ve sergilediği mükemmel performanslar ortada. Onun bu ülke için anlamı çok büyük."