İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Renato Veiga: Ronaldo'nun özür dilemesine gerek yok
Spor

Renato Veiga: Ronaldo'nun özür dilemesine gerek yok

Portekizli savunmacı Renato Veiga, İrlanda maçında penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 17:08 - Güncelleme:
Renato Veiga: Ronaldo'nun özür dilemesine gerek yok
ABONE OL

Portekizli savunmacı Renato Veiga, İrlanda maçında penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İrlanda karşısında oynanan ve Portekiz'in 1-0 kazandığı maçta Ronaldo, kullandığı penaltıda İrlanda kalecisi Caoimhin Kelleher'e takılmıştı. Topu kalenin ortasına gönderen yıldız futbolcunun vuruşunu Kelleher ayaklarıyla uzaklaştırmıştı.

"ÖZÜR DİLEMESİNE GEREK YOK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Veiga, takım kaptanına sahip çıktı:

"Cristiano'nun özür dilemesine gerek yok. Portekiz ve Portekiz futbolu için yaptıkları, hâlâ yapmaya devam ettikleri ve sergilediği mükemmel performanslar ortada. Onun bu ülke için anlamı çok büyük."

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.