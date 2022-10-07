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Spor

Rennes, Dinamo Kiev'i 2 golle geçti

Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.

7 Ekim 2022 Cuma 00:22 - Güncelleme:
Rennes, Dinamo Kiev'i 2 golle geçti
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Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Rennes, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Roazhan Park'ta oynanan maçı Rennes 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Martin Terrier ve 89. dakikada Desire Doue kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golü 33. dakikada Viktor Tsygankov attı.

Rennes forması giyen milli oyuncu Doğan Alemmdar, karşılaşmaya yedek başladı ve maçta süre alamadı.

Alınan bu sonucun ardından Rennes puanını 7 yaptı ve averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Grubun bir sonraki haftasında Rennes, 13 Ekim Perşembe günü Dinamo Kiev deplasmanına gidecek.

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