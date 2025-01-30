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Spor

Rennes, Djiku için devrede

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku için sarı lacivertlilere teklife bulunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 00:52 - Güncelleme:
Rennes, Djiku için devrede
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Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku için Fransa'dan talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, sarı lacivertlilerin stoperini gündemine aldı.

RENNES, DJIKU'YU İSTİYOR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor. Transfer döneminin sonuna kadar bir teklif yapılabilir.

Habere göre; tecrübeli bir oyuncu arayışında olan Rennes, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE SATIŞA AÇIK

Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin Alexander Djiku için gelecek teklifleri dinlemeye açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına izin verilebileceği ifade edildi.

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