Rennes, Djiku için devrede

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku için Fransa'dan talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, sarı lacivertlilerin stoperini gündemine aldı.

RENNES, DJIKU'YU İSTİYOR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor. Transfer döneminin sonuna kadar bir teklif yapılabilir.

Habere göre; tecrübeli bir oyuncu arayışında olan Rennes, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE SATIŞA AÇIK

Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin Alexander Djiku için gelecek teklifleri dinlemeye açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına izin verilebileceği ifade edildi.