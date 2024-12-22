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Spor

Rennes, eski Galatasaraylı orta sahayı istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, bir dönem Galatasaray forması giyen Erick Pulgar'ı gündemine aldı.

22 Aralık 2024 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Rennes, eski Galatasaraylı orta sahayı istiyor
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Jorge Sampaoli önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Rennes, sürpriz bir hamle yaptı.

Şili basınında yer alan habere göre; Fransız ekibi, bir dönem Galatasaray forması da giyen Erick Pulgar'ı gözüne kestirdi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için Rennes'in kış transfer döneminde harekete geçeceği yazıldı.

GALATASARAY'DA DA OYNADI

2022 yılının kış transfer döneminde yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Pulgar, sezon sonunda 2.8 milyon euro bedelle Brezilya ekibi Flamengo'nun yolunu tuttu.

30 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da sadece 11 maça çıkmıştı. Flamengo'da 99 maç oynayan Pulgar, 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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