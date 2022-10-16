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Spor

Rennes evinde Lyon'u affetmedi

Rennes, Fransa Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Olimpik Lyon'u 3-2 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti.

16 Ekim 2022 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Rennes evinde Lyon'u affetmedi
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Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Rennes ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 3-2'lik skorla kazandı.

Lyon, 23. dakikada Alexandre Lacazette ile öne geçti. Martin Terrier, 38. dakikada skoru eşitledi.

1-1 biten ilk yarının ardından Rennes, 47. dakikada Amine Gouiri ile öne geçti. Lacazette, 72'de tekrar sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.

Martin Terrier, 77. dakikada ikinci golünü attı ve Rennes'e galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, bu sonuçla 21 puana çıktı. Lyon ise 14 puanda kaldı.

Rennes, gelecek hafta Angers'e konuk olacak ve ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Lyon ise Montpellier deplasmanına gidecek.

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