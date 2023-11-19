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Spor

Rennes, Julien Stephan'ı göreve getirdi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, sürpriz bir teknik direktörlük değişikliğine gitti. Fransa ekibi, Bruno Genesio'nun yerine son olarak Strasbourg'ta görev yapan Julien Stephan'ın göreve getirildiğini açıkladı.

19 Kasım 2023 Pazar 20:44 - Güncelleme:
Rennes, Julien Stephan'ı göreve getirdi!
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Fransa Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Rennes, kan değişikliğine gitti.

Ligue 1 ekibi Rennes yaptığı açıklamayla, 4 Mart 2021'den bu yana takımda görev yapan teknik direktör Bruno Genesio karşılıklığı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Fransız ekibi, Bruno Genesio'nun yerine son olarak Strasbourg'ta görev yapan Julien Stephan'ın göreve getirildiğini açıkladı.

43 yaşındaki Fransız antrenör ile anlaşma detaylarına yer verilmezken, 20 Kasım Pazartesi günü Julien Stephan için imza töreni düzenleneceği belirtildi.

BRUNO GENESIO'NUN PERFORMANSI

Rennes ile yolları ayrılan Fransız teknik adam Genesio, Rennes ile 124 karşılaşmaya çıkarken 1.73 puan ortalaması yakaladı.

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