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Spor

Rennes, Metz'i ezip geçti

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Rennes, sahasında ağırladığı Metz'i 5-1 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

13 Ağustos 2023 Pazar 20:15 - Güncelleme:
Rennes, Metz'i ezip geçti
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Fransa Ligue 1'in ilk hafta karşılaşmasında Rennes ile Metz karşı karşıya geldi. Roazhon Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rennes 5-1'lik skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Arnaud Kalimuendo, 51. dakikada Amine Gouiri, 67 dakikada Jeremy Doku, 87 ve 90+4. dakikalarda Ibrahim Salah kaydetti.

Metz maçtaki tek golünü 21. dakikada Youssef Maziz'in ayağından buldu.

Bu sonuçla birlikte Rennes lige 3 puanla başlarken konuk takım Metz puanla tanışamadı.

Rennes önümüzdeki hafta Lens deplasmanına giderken Metz sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

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