Rennes, Metz'i ezip geçti

Fransa Ligue 1'in ilk hafta karşılaşmasında Rennes ile Metz karşı karşıya geldi. Roazhon Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rennes 5-1'lik skorla kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Arnaud Kalimuendo, 51. dakikada Amine Gouiri, 67 dakikada Jeremy Doku, 87 ve 90+4. dakikalarda Ibrahim Salah kaydetti.
Metz maçtaki tek golünü 21. dakikada Youssef Maziz'in ayağından buldu.
Bu sonuçla birlikte Rennes lige 3 puanla başlarken konuk takım Metz puanla tanışamadı.
Rennes önümüzdeki hafta Lens deplasmanına giderken Metz sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.