Rennes, Nice deplasmanında farklı kazandı

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nice ile Rennes karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 4-0'lık skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Esteban Lepaul, 20. dakikada Sebastian Szymanski, 74. dakikada Ludovic Blas ve 90+2. dakikada Nordi Mukiele attı.

Rennes futbolcusu Esteban Lepaul, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

SZYMANSKI'DEN İLK GOL

Rennes formasıyla 7. lig maçına çıkan Sebastian Szymanski, 2 asistinin yanına ilk golünü ekledi.

RENNES'İN BÜYÜK YÜKSELİŞİ

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Rennes, puanını 43'e yükseltti ve sıralamada 6'ya kadar çıktı.

Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nice, 24 puanla küme düşme barajının bir üstünde kaldı.

Rennes, gelecek hafta 5. sırada yer alan Lille'i ağırlayacak. Nice ise Angers deplasmanına gidecek.