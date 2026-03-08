İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rennes, Nice deplasmanında farklı kazandı
Spor

Rennes, Nice deplasmanında farklı kazandı

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Rennes, deplasmanda Nice'i 4-0 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini alan Rennes, puanını 43'e yükselterek yükselişini sürdürdü.

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 21:27 - Güncelleme:
Rennes, Nice deplasmanında farklı kazandı
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nice ile Rennes karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 4-0'lık skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Esteban Lepaul, 20. dakikada Sebastian Szymanski, 74. dakikada Ludovic Blas ve 90+2. dakikada Nordi Mukiele attı.

Rennes futbolcusu Esteban Lepaul, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

SZYMANSKI'DEN İLK GOL

Rennes formasıyla 7. lig maçına çıkan Sebastian Szymanski, 2 asistinin yanına ilk golünü ekledi.

RENNES'İN BÜYÜK YÜKSELİŞİ

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Rennes, puanını 43'e yükseltti ve sıralamada 6'ya kadar çıktı.

Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nice, 24 puanla küme düşme barajının bir üstünde kaldı.

Rennes, gelecek hafta 5. sırada yer alan Lille'i ağırlayacak. Nice ise Angers deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.