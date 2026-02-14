İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rennes, PSG'yi 3 golle devirdi

Rennes, Ligue 1'de sahasında PSG'yi 3-1 mağlup etti. Sebastian Szymanski, ev sahibinin ikinci golünde asist yaptı.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 00:06 - Güncelleme:
Rennes, PSG'yi 3 golle devirdi
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Rennes sahasında PSG'yi 3-1 mağlup etti.

Roazhon Park'ta oynanan maçta ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Mousa Tamari, 69. dakikada Esteban Lepaul ve 81. dakikada Breel Embolo kaydetti. PSG'nin tek golünü 71. dakikada Ousmane Dembele attı.

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'de Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski 74 dakika sahada kaldı ve ikinci golün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Rennes 34 puana ulaşırken, maç fazlasıyla lider olan PSG 51 puanda kaldı. İkinci sıradaki Lens'in 49 puanı var.

Ligin sonraki maçında PSG, Metz'i konuk edecek. Rennes ise Auxerre deplasmanına gidecek.

  • Rennes PSG maçı
  • Ligue1 skor
  • szymanski

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.