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Spor

Rennes, Slimani için 8 milyon euroyu gözden çıkardı

Bonservisi Leicester City'de bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, Fransa'nın Rennes takımına 8 milyon euro bedelle transfer olmak üzere...

23 Ağustos 2020 Pazar 09:54 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 09:54
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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Monaco'da geçiren ve inişli çıkışlı bir performansa imza atan Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.

Portekiz basınının haberine göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, Cezayirli golcünün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fransız ekibi, oyuncuyu da ikna etti. Rennes'in Slimani için Leicester'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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