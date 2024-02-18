Rennes, üç puana üç golle ulaştı

Fransa Ligue 1 22. hafta maçında Rennes, sahasında Clermont ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rennes 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 31. dakikada Warmed Omari, 58 ve 64. dakikalarda Martin Terrier attı. Clermont'un tek golü 62. dakikada Matsima kaydetti.

Öte yandan Rennes'de Ludovic Blas kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Clermont'ta Maximiliano Caufriez 77. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Rennes'de Bertuğ Yıldırım cezası sebebiyle kadroda yer almadı.

bu sonuçla birlikte Rennes puanını 34 yaptı. Clermont ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rennes, PSG deplasmanına gidecek. Clermont ise Nice ile karşı karşıya gelecek.