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Spor

Rennes'de hedef Seko Fofana

Fransa Ligue 1 eklplerinden Rennes, Al Nassr'dan Seko Fofana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
Rennes'de hedef Seko Fofana
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Fransa Ligue 1 eklplerinden Rennes, Al Nassr'dan Seko Fofana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Le Parisien'in haberine göre; Rennes, bu transfer için Al Nassr ile 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Fildişi Sahilli oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçiren Rennes, kısa süre içinde bu transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Al Ettifaq'ta çıktığı 15 maçta skor katkısı sağlayamadı.

Seko Fofana, geçtiğimiz sezon 25 milyon euro karşılığında Lens'ten Al Nassr'a transfer olmuştu.

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