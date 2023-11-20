İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7598
  • EURO
    31,4829
  • ALTIN
    1823.42
  • BIST100
    7946.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rennes'in yeni hedefi: Yunus Emre Konak

Rennes kulübü, transferde rotayı yine Türkiye olarak belirledi. Daha önce Süper Lig'den Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna katan Fransız ekibinin, Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak için devre arası teklifte bulunacağı iddia edildi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
Rennes'in yeni hedefi: Yunus Emre Konak
ABONE OL

Sivasspor'un bu sezon vitrine çıkardığı Yunus Emre Konak için Avrupa kulüpleri devrede. Teknik direktör Servet Çetin'in tüm maçlarda şans verdiği 17 yaşındaki oyuncuya Fransız ekibi Rennes'in de talip olduğu belirtildi.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın her yıl vitrine çıkardığı 60 gelecek vadeden genç yetenek arasında gösterilen Sivassporlu Yunus Emre Konak pek çok takımın gözdesi haline geldi. Sivasspor'da sezon başından bu yana tüm maçlarda forma giyen 17 yaşındaki ön liberoya Fransa'nın Rennes takımının talip olduğu ifade edildi.

ARA TRANSFERDE TEKLİF GELEBİLİR

Başarılı oyuncuyla ilgili bir süredir devrede olan Rennes'in ara transfer döneminde Sivasspor'a teklif yapması bekleniyor. Sivasspor altyapısının Murat Dizdar yönetiminde 5 yıl önce başlattığı akademi projesinin meyvelerinden biri olan genç yetenekle Süper Lig'in devleri de yakından ilgileniyor.

Rennes, Türkiye'den daha önce Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.