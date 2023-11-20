Rennes'in yeni hedefi: Yunus Emre Konak

Sivasspor'un bu sezon vitrine çıkardığı Yunus Emre Konak için Avrupa kulüpleri devrede. Teknik direktör Servet Çetin'in tüm maçlarda şans verdiği 17 yaşındaki oyuncuya Fransız ekibi Rennes'in de talip olduğu belirtildi.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın her yıl vitrine çıkardığı 60 gelecek vadeden genç yetenek arasında gösterilen Sivassporlu Yunus Emre Konak pek çok takımın gözdesi haline geldi. Sivasspor'da sezon başından bu yana tüm maçlarda forma giyen 17 yaşındaki ön liberoya Fransa'nın Rennes takımının talip olduğu ifade edildi.

ARA TRANSFERDE TEKLİF GELEBİLİR

Başarılı oyuncuyla ilgili bir süredir devrede olan Rennes'in ara transfer döneminde Sivasspor'a teklif yapması bekleniyor. Sivasspor altyapısının Murat Dizdar yönetiminde 5 yıl önce başlattığı akademi projesinin meyvelerinden biri olan genç yetenekle Süper Lig'in devleri de yakından ilgileniyor.

Rennes, Türkiye'den daha önce Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmıştı.