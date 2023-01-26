İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2023 Perşembe / 5 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8057
  • EURO
    20,5377
  • ALTIN
    1176.25
  • BIST100
    5297.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen açıkladı! Anthony Nwakaeme transferini duyurdu
Spor

Resmen açıkladı! Anthony Nwakaeme transferini duyurdu

Süper Lig'de daha önceden Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'den transfer açıklaması geldi. Türkiye'ye geri döneceği konuşulan Anthony Nwakaeme'nin transfer durumu netlik kazandı. İşte detaylar...

aksam.com.tr26 Ocak 2023 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
Resmen açıkladı! Anthony Nwakaeme transferini duyurdu
ABONE OL

Türkiye kariyerinde Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme geçtiğimiz sezon bordo mavililerle şampiyonluk yaşamış ve ardından takımdan ayrılmıştı. Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız futbolcunun hakkında Türkiye'ye geri dönebileceği yönünde haberler çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Anthony Nwakaeme için ilginç de bir ayrıntı var. Yıldız futbolcuyla, Güneş'in menajeri ortak...

ANTHONY NWAKAEME'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yıldız futbolcu ise geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Özel bir röportaj veren Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Al-Fayha forması giyen Anthony Nwakaeme kariyerine takımında devam edeceğini kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız futbolcu bu sezon Al-Fayha formasıyla çıktığı 11 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Anthony Nwakaeme'nin Al-Fayha ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.