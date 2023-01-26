Resmen açıkladı! Anthony Nwakaeme transferini duyurdu

Türkiye kariyerinde Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme geçtiğimiz sezon bordo mavililerle şampiyonluk yaşamış ve ardından takımdan ayrılmıştı. Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız futbolcunun hakkında Türkiye'ye geri dönebileceği yönünde haberler çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Anthony Nwakaeme için ilginç de bir ayrıntı var. Yıldız futbolcuyla, Güneş'in menajeri ortak...

ANTHONY NWAKAEME'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yıldız futbolcu ise geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Özel bir röportaj veren Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Al-Fayha forması giyen Anthony Nwakaeme kariyerine takımında devam edeceğini kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız futbolcu bu sezon Al-Fayha formasıyla çıktığı 11 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Anthony Nwakaeme'nin Al-Fayha ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.