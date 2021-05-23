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Spor

Resmen açıkladı! Süper Lig'de Mario Balotelli bombası

Süper Lig'e yeni yükselen takımlardan Adana Demirspor'da Mario Balotelli harekatı başladı. Kulüp başkanı Murat Sancak, Balotelli'ye teklifte bulunduklarını doğruladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 19:15 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 19:15
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26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarı elde eden Adana Demirspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Taraftarlar merak etmesin, önemli transferler yapacağız. Bu takımı yukarı çıkaracağız" derken dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

"KOLAY BİR TRANSFER DEĞİL"

İtalyan golcünün transferinin zor olduğunu söyleyen Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer. Balotelli'den cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Balotelli, beklenen performansı sergileyemedi ve 14 maçta forma giyip 6 gol kaydetti.

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