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Spor

Resmen açıkladılar! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi

Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Stefano Pioli sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı. Arabistan ekibi Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u 1 yıllığına göreve getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi14 Temmuz 2025 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
Resmen açıkladılar! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi
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Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Stefano Pioli sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.

Al Nassr, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u 1 yıllığına göreve getirdiğini duyurdu.

Jesus, en son olarak Suudi ekiplerinden Al-Hilal'de görev almıştı. Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu ise 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekiz teknik adam, Temmuz 2023'te Al Hilal'de göreve başlamıştı.

Al Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Kupası, Pro Lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşayan Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon oynanan Süper Kupa finalinde Al-Nassr'ı 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

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