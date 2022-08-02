Resmen açıklandı! Alexander Sörloth Almanya'dan ayrılıyor

Süper Lig'in gol krallarından Alexander Sörloth Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu. Almanya'da başarısız performans gösteren Alexander Sörloth geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirmişti. Yıldız oyuncu bu sezonu takımında geçirmeyi planlarken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ALEXANDER SÖRLOTH'A KÖTÜ HABER

Norveç basınının BBC'ye dayandırdığı habere göre Chelsea, Timo Werner'i Leipzig'e kiralık olarak önerdi. Alman yıldızda Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için İngiliz kulübünde yedek kalmak istemiyor. Oyuncu Leipzig'e çok yakın. Transferin gerçekleşmesi durumunda ise Alexander Sörloth için Leipzig kapıları bu sezonda kapanacak. Norveçli golcü Almanya'dan ayrılacak.

SÖRLOTH'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Yıldız oyuncu kendisine sorulan Fenerbahçe iddiaları ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Alexander Sörloth sarı lacivertlilere başarılar dileğinde bulunarak Leipzig'de kalacağını belirtmişti.

REAL SOCİEDAD PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Real Sociedad'da 44 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2247 dakika süre aldı. 26 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi