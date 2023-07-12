Galatasaray yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi. Kaan Ayhan'ın Sassuolo'dan bonservisini alan sarı kırmızılılar, sol bek mevkisine de Bundesliga'dan takviye yaptı.

Aslan, RB Leipzig forması giyen Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Angelino'yu taşıyan uçak bugün 16.30'da İstanbul'a inecek. 26 yaşındaki oyuncuya Erden Timur eşlik edecek.