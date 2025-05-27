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Spor

Resmen açıklandı! Arda Turan imzayı attı

Eyüpspor ile başarı bir performans sergileyen teknik direktör Arda Turan'ın yeni durağı Ukrayna oldu. Genç teknik adam, bir süredir görüştüğü Shakhtar Donetsk ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi27 Mayıs 2025 Salı 21:46 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Arda Turan imzayı attı
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Eyüpspor ile başarı bir performans sergileyen teknik direktör Arda Turan'ın yeni durağı Ukrayna oldu.

Genç teknik adam, bir süredir görüştüğü Shakhtar Donetsk ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçerek başlayan Arda Turan, 2023-24 sezonunda eflatun-sarılıları Süper Lig'e taşımayı başarmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor; 15 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşayarak 53 puan topladı.

Shakhtar Donetsk ise 30 haftası geride kalan Ukrayna Premier Lig'i lider Dinamo Kiev'in 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

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