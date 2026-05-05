  • Resmen açıklandı! Athletic Bilbao'nun yeni teknik direktörü Edin Terzic
Resmen açıklandı! Athletic Bilbao'nun yeni teknik direktörü Edin Terzic

İspanyol ekibi Athletic Bilbao, teknik direktörlük görevine Edin Terzic'in getirildiğini açıkladı

5 Mayıs 2026 Salı 13:54
La Liga ekibi Athletic Bilbao, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere Alman teknik direktör Edin Terzic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya La Liga takımlarından Athletic Bilbao, sezonun tamamlanmasının ardından Alman Teknik Direktör Edin Terzic'in takımın başına geçeceğini açıkladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Terzic, daha önce Beşiktaş'ta Teknik Direktör Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.

Genç teknik adam, son olarak 2022-2024 yılları arasında Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Bu dönemde çıktığı 96 maçta 55 galibiyet, 20 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.93 puan ortalaması yakaladı.

  • teknik direktör
  • Edin Terzic
  • Athletic Bilbao

