Trabzonspor, bir transferini daha duyurdu. Bordo-mavililer, Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Eylül 2025 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan bir transfer daha geldi. Bordo-mavililer, Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

