Süper Lig devi Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in takıma geri getirildiğini açıkladı.
BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır.
Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.