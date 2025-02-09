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Spor

Resmen açıklandı! Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig devi Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in takıma geri getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 18:33 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Beşiktaş'a geri döndü
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Süper Lig devi Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in takıma geri getirildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır.

Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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