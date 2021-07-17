Star.com.tr 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:54 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:54

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla sezonu şampiyon tamamlayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın adı transferde bir çok büyük kulüple anılmıştı. İtalyan kulüplerinin ilgisini çektiği Burak Yılmaz için başta Milan, Roma ve Fiorentina'dan teklifler gelmişti. Tecrübeli golcü arayan Milan, Chelsea ile sözleşme uzatan Olivier Giroud'u kadrosuna katmayı başardı. Burak ile görüşmelerden sonuç alamayan Milan'ın tercihi Giroud oldu. Giroud'nun 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Fransa Milli Takım formasını 110 kez giyen Giroud, 46 gol attı ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

BURAK YILMAZ LİLLE'DE Mİ KALACAK?



Lille'de yaşanan ekonomik krizin ardından bir çok ismin ayrılacağı konuşulurken başta milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımdan ayrılacağı yönünde Fransız basını haberler yayınlamıştı. İtalyan medyasından Tutto Mercato'nun haberinde , Milan bu yaz transferi için Burak Yılmaz'ın çevresiyle temasa geçtiğini belirtmişti. Tecrübeli bir 9 arayan Rossoneri'nin ilk tercihi Olivier Giroud'ydu. Milan, Giroud transferini gerçekleştirememesi halinde Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmayı planlıyordu.

"ÇOK GÜZEL TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ...

Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı kampta basın toplantısı düzenlemişti. Burak toplantıda, "Gelen çok güzel transfer teklifleri var. Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum." demişti.