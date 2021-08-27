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Spor

Resmen açıklandı! Can Bozdoğan Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Schalke 04'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Can Bozdoğan siyah beyazlı formayı giyecek.

27 Ağustos 2021 Cuma 18:06 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:11
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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Siyah beyazlılar son olarak Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiraladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaş'a Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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