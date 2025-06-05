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Spor

Resmen açıklandı! Eyüpspor, Selçuk Şahin'e emanet

Trendyol Süper Lig'de sıcak bir gelişme yaşandı. Eyüpspor, Arda Turan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaştığını açıkladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Eyüpspor, Selçuk Şahin'e emanet
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Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaştı.

İşte eflatun-sarılılardan yapılan açıklama:

"ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz.

Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır."

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