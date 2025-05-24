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Spor

Resmen açıklandı! Eyüpspor'dan Arda Turan'a veda

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Antalyaspor maçının ardından konuştu. Kulaksız, 'Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik.' dedi.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Eyüpspor'dan Arda Turan'a veda
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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Kulaksız, "Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır." dedi.

Fatih Kulaksız, "Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız." sözlerini sarf etti.

MAÇ SONU VEDA!

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından saha içerisinde oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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